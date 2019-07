“Leefomstandigheden in gevangenis A$AP Rocky zijn onmenselijk” SD

Volgens de manager van A$AP Rocky wordt de 30-jarige rapper onder onmenselijke omstandigheden vastgehouden in de gevangenis in Stockholm. Rocky werd opgepakt na een vechtpartij.

De manager van A$AP Rocky startte gisteren een petitie omdat de rapper inhumaan behandeld zou worden. Volgens website TMZ moet hij op een yogamatje slapen zonder dekens. De gevangene in de cel naast de rapper zou mentale problemen hebben en constant met zijn hoofd tegen de muur slaan en met uitwerpselen in het rond gooien, die niet opgeruimd worden. Daarnaast zou het water niet drinkbaar zijn en het eten zo slecht, dat A$AP Rocky zijn honger moest stillen met een appel per dag.

Ondanks een verdrag tussen Zweden en de Verenigde Staten dat toelaat dat de rapper meteen een onderhoud mag hebben met iemand van het Amerikaanse consulaat, zou de consul geen toelating gekregen hebben om het gebouw te betreden. Pas twee dagen later mocht de man een gesprek hebben met A$AP Rocky, maar alleen in het bijzijn van twee Zweedse bewakers, volgens beide Amerikanen een “duidelijke intimidatietechniek”.

Toilet

Volgens de website zou de consul na zijn bezoek ook gerapporteerd hebben dat “daar binnenlopen als het binnenlopen van een toilet was." Hij liet ook weten dat ze het afgelopen jaar daar nog verschillende gevangen bezocht hebben en dat ze allemaal “een schrikbarende hoeveelheid gewicht verloren hadden”.

De Zweedse advocaat van A$AP Rocky reageerde dinsdag tegenover de website van de Zweedse omroep SVT. Volgens hem heeft de rapper wel degelijk bijstand gehad van het consulaat. “Hij heeft geen restricties, hij kan bezoek krijgen van wie hij maar wil, het probleem is alleen dat het soms even duurt”, aldus deze Henrik Olsson Lilja. De raadsman noemt de gevangenis waarin de muzikant vast zit een reguliere instelling waar normale voeding wordt uitgedeeld. Volgens de advocaat kiest A$AP Rocky ervoor alleen appels te eten “omdat hij geen honger heeft”.

De Amerikaanse manager van de rapper houdt echter vol dat zijn cliënt onder inhumane omstandigheden moet leven. Zijn petitie op Change.org was vannacht al ruim 200.000 keer getekend.