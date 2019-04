“Leave Britney alone!”: de vele ups en downs van Britney Spears SD

07 april 2019

10u00 0 Celebrities Eerder deze week raakte bekend dat Britney Spears (37) zich vrijwillig liet opnemen in de psychiatrie voor een verblijf van dertig dagen. De carrière van de zangeres kende behoorlijk wat ups en downs, die we graag opnieuw voor je op een rijtje zetten.

We schrijven februari 2007. Popster Britney Spears, amper 25 jaar oud, loopt Esther’s Hair Salon in Los Angeles binnen en vraagt de eigenaar om haar kaal te scheren. Haar extentions zouden te strak zitten. De verbaasde eigenaar weigert het verzoek en vraagt Britney om het niet te doen, maar zijn smeekbedes vallen in dovemansoren. De zangeres grijpt de tondeuse en scheert haar lange haren af. De paparazzi, die op dat moment elke beweging van haar volgen, genieten en maken gretig foto’s. Wanneer Spears uiteindelijk het kapsalon uitkomt, probeert ze hen weg te jagen met een paraplu. De beelden zijn pijnlijk om te zien, en tonen een Britney die mijlenver verwijderd is van de kersverse popprinses die acht jaar eerder haar eerste single ‘Baby One More Time’ uitbracht.

Als kind werd al snel duidelijk dat Spears voor een carrière in de showbizz in de wieg gelegd was. Toen ze tien jaar oud was, kreeg ze een rol in ‘The All-New Mickey Mouse Club’, naast Christina Aguilera, Justin Timberlake en Ryan Gosling. Op haar vijftiende trok ze naar New York om een muziekcarrière na te streven, en kreeg ze een contract bij platenlabel Jive Records. Eerste single ‘Baby One More Time’ moest van haar de Amerikaanse Robyn maken. Al snel werd duidelijk dat Spears een eigen willetje had. “Ik houd van de muziek,” vertelde ze Steven Lunt, de verantwoordelijke van haar label, “maar de video is echt fout. Het is in saai zwart-wit geschoten en er wordt niet gedanst. Als het aan mij lag, droeg ik een minirok en zou ik dansen.”

Britney’s wil geschiedde. De videoclip van ‘Baby One More Time’ staat in menig geheugen gegrift dankzij de sexy schooluniformpjes en dito danspasjes in de schoolhallen. Die eerste single was meteen een ongekend succes. Op de eerste dag gingen er al meteen 500.000 exemplaren over de toonbank, en het nummer stond 32 weken in de Billboard’s Hot 100-hitlijst. Ook haar gelijknamige album verkocht wereldwijd 25 miljoen exemplaren. Ze werd meteen ook bekroond tot ‘beste vrouwelijke artieste van het jaar’ en ‘beste nieuwe artiest’ op de Billboard Music Awards. Een nieuwe popsensatie was geboren.

Het leek er lange tijd op alsof alles dat Britney aanraakte, in goud veranderde. Haar tweede album ‘Oops!... I Did It Again’ werd opnieuw een enorme hit en ook privé ging het haar voor de wind, nu uitlekte dat ze een relatie had met Justin Timberlake. Van een power-koppel gesproken. In tegenstelling tot heel wat andere popsterretjes slaagde ze er bovendien in om haar zedige imago van zich af te werpen en zich te ontpoppen tot een sexy, volwassen zangeres. Haar optreden op de MTV Video Music Awards van 2001, waarin ze in een gewaagde groene outfit met een python over het podium kronkelde, staat in het collectieve geheugen gegrift.

Een jaar later kreeg ze een eerste klap toen Justin en zij uit elkaar gingen. Het droompaar was niet meer. Uiterlijk liet ze het niet aan haar hart komen, en op de MTV Video Music Awards in 2003 wisselde ze met veel plezier een kus uit met haar idool Madonna - terwijl Justin er beteuterd op stond te kijken. Haar fans waren in shock, maar Britney genoot wel van de aandacht die de stunt met zich meebracht. Uiteindelijk ging het haar ook muzikaal nog voor de wind. ‘Toxic’, een nummer van haar vierde studioalbum ‘In The Zone’ sleepte zelfs een Grammy Award in de wacht. De enige die ze ooit zou winnen, al werd ze vaak genomineerd.

Maar langzaamaan begon de aandacht van haar muziek naar haar liefdesleven te verschuiven. Eerst was er haar korte huwelijk met Jason Alexander - de twee vroegen al na twee dagen de scheiding aan - en dan de relatie met danser Kevin Federline, die op dat moment een zwangere vriendin had. De roddelbladen smulden van hun romance, die in 2004 bekroond werd met een huwelijk, en niet veel later een eerste zoontje, Sean Preston.

In februari 2006, toen Sean nog geen jaar oud was, werd Britney betrapt terwijl ze aan het rijden was met de baby op haar schoot. In de media werd ze ‘onverantwoordelijk’ en ‘een slechte moeder’ genoemd. Ze excuseerde zich publiekelijk en verdedigde zich door te zeggen dat ze probeerde om zo snel mogelijk weg te komen van de paparazzi. Nog datzelfde jaar kregen Kevin en Britney een tweede zoontje: Jayden James, maar lang genoten ze niet van hun geluk. Twee maanden na zijn geboorte scheidden ze. Spears verdronk haar verdriet - letterlijk - door te gaan feesten met Paris Hilton. De twee werden ladderzat buiten clubs gefotografeerd, vaak zonder ondergoed aan. De pogingen die de zangeres ondernam om naar een afkickkliniek te gaan, waren geen lang leven beschoren. Enkel een gedwongen opname na het haar-incident in februari 2007 leek enig resultaat op te leveren.

Vrij snel na haar opname, bedacht Britney’s team dat het een goed idee zou zijn om de zangeres opnieuw positief in de spotlights te zetten. Een optreden op de MTV Video Music Awards bleek de ideale oplossing. Alleen: het werd pijnlijk duidelijk dat Spears nog helemaal niet aan optreden toe was. In een glinsterende zwarte bikini bracht ze haar hit ‘Gimme More’ zonder veel enthousiasme, met flauwe danspasjes en weinig synchroon geplayback. De media waren vernietigend.

In 2008 werd Spears opnieuw naar het ziekenhuis gebracht voor een psychiatrisch onderzoek, nadat ze geweigerd had om haar zoons naar hun vader te brengen. Haar vader, Jamie, trok naar de rechtbank om het conservatorschap over zijn dochter te verkrijgen. Britney werd onder permanente curatele geplaatst. Dat houdt in dat Jamie controle heeft over elke beslissing die een impact kan hebben over Britneys fysieke en mentale gezondheid. Hij kan dus beslissen of ze een tournee in Las Vegas gaat doen, of ze haar jongens een bak popcorn kan betalen in de bioscoop, maar in principe evengoed of ze mag trouwen met haar huidige vriendje Sam Asghari. Hij moet er ook voor zorgen dat ze haar medicatie inneemt en dat ze gezond is. Hij stelde ook een lijst op met mensen die niet goed zijn voor haar mentale gezondheid. Daarop staan onder andere ex-vriendjes en voormalige managers. Die mensen mogen haar niet meer zien.

Het moet gezegd worden: Spears is een vechtertje. Sinds 2008 blijft de zangeres met de regelmaat van de klok en met wisselend succes nieuwe muziek uitbrengen - ze zit al aan negen albums ondertussen - en op tournee gaan. Ondertussen was ze dan ook nog twee seizoenen jurylid in ‘The X Factor’ en sinds 2013 heeft ze een residentie in Las Vegas. Normaal gezien zou ze binnenkort aan een nieuwe show in die stad beginnen, ‘Britney: Domination’, maar die schrapte ze in januari om bij haar vader te zijn, die met gezondheidsproblemen kampt. “Een paar maanden geleden belandde mijn vader in het ziekenhuis en is hij bijna overleden”, liet Britney weten via social media. ,”We zijn allemaal zo dankbaar dat hij het heeft overleefd, maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Ik heb de moeilijke beslissing moeten nemen mij nu volledig op mijn familie te focussen.” Maar Jamie is nog steeds niet beter, en dat heeft ook gevolgen voor Britney. De zangeres liet zich vrijwillig opnemen in de psychiatrie voor een verblijf van dertig dagen. “Ze is depressief door de gezondheidsproblemen van haar vader Jamie”, klinkt het.