'Late Late Show'-presentator James Corden verwelkomt dochtertje, maar moet last minute zijn programma verlaten

06u09 0 Evan Agostini/Invision/AP James Corden Celebrities Goed nieuws van James Corden en zijn vrouw Julia Carey. De twee zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje. De presentator van 'The Late Late Show With James Corden' maakte dit nieuws bekend via Twitter. "Vandaag kregen we een prachtig babymeisje. Met haar en haar moeder gaat alles geweldig, we kunnen niet stoppen met glimlachen. Harry, bedankt voor het overnemen van mijn show op zo'n korte termijn! xxx"

Na dit bericht werd er volop gespeculeerd over welke Harry James het had. Fans hoopten vurig dat hij het over Harry Styles had, met wie James een passionele zoen deelde in de nieuwe kerstclip van Carpool Karaoke, het razend populaire onderdeel uit Corden's programma. En volgens een aantal Twitteraars bleek dat zo te zijn. De zanger nam het stokje over van zijn landgenoot en deed dat volgens mensen die bij de show aanwezig waren 'helemaal geweldig'.

Harry hoorde pas twee en een half uur voordat de opnames begonnen, dat James naar het ziekenhuis moest met zijn vrouw. De zanger is goed bevriend met James en is net klaar met het eerste deel van zijn concertreeks Harry Styles: Live on Tour. Op 11 maart hervat hij zijn tour in Basel.

James en Julia hebben al twee kinderen: zoon Max (6) en dochter Carey (3). De naam van het nieuwe kindje is nog niet bekend gemaakt.

Today we welcomed a beautiful baby daughter into the world. Both she and her mother are doing great. We can’t stop smiling. Thank you Harry for stepping in to host the show at 2 and a half hours notice! x x x James Corden(@ JKCorden) link