'Lady Gaga datet met 'Avengers'-acteur Jeremy Renner'

22 maart 2019

12u48

Bron: ANP

Het lijkt erop dat Lady Gaga en Jeremy Renner aan het daten zijn. Volgens ingewijden hebben de zangeres en de 'Avengers'-acteur het uitermate gezellig met elkaar, zo vertellen ze aan het Amerikaanse blad People.

Het liefdesleven van de 32-jarige zangeres houdt de gemoederen de afgelopen weken flink bezig, sinds in februari bekend werd dat Gaga en haar verloofde Christian Carino na een relatie van twee jaar uit elkaar zijn. Er werd gefluisterd dat Bradley Cooper een aandeel had in de breuk en dat ze tijdens de opnames van de film ‘A Star is Born’ verliefd waren geworden op elkaar.

Deze geruchten werden sterker na een intiem muzikaal optreden van de twee tijdens de uitreiking van de Oscars. Zo werd er zelfs geschreven dat Gaga in verwachting zou zijn van de getrouwde Bradley. De zangeres ontkende de laatste roddel echter en zei op Instagram enkel in verwachting te zijn van een nieuw album.