'Lachend kakske' dreigt ex-Miss België zuur op te breken: tegenpartij eist 20.000 euro Mathias Marien

13 juni 2018

13u45

Het 'lachend kakske' blijft voormalig Miss België Romanie Schotte achtervolgen. De man die zich racistisch behandeld voelde, vraagt in de burgerlijke rechtbank van Brugge 20.000 euro schadevergoeding. "Mijn cliënt werd door zijn eigen vrienden uitgelachen. Op straat herkenden mensen hem zelfs van die Instagrampost", zegt zijn advocaat Pieterjan Van Muysen.

Amper twee dagen had Romanie Schotte het kroontje op haar hoofd toen een storm van kritiek losbarstte. Op een foto van haar op de tram -die vóór haar verkiezing werd genomen- was in de achtergrond een zwarte man te zien die toevallig nogal nors mee in de lens kijkt.

Ook een van haar volgers merkt het tafereel op en reageert op de foto. 'That nigga', schreef hij. Romanie reageerde daarop met 'I know', gevolgd door een emoji van een drolletje. Het was dat 'lachend kakske' dat bij de zwarte man in het verkeerde keelgat schoot.

De foto ging viraal, waarna Kiala B. besloot klacht neer te leggen. Vanmorgen eiste hij via zijn advocaat 20.000 euro schadevergoeding van de voormalige miss. Volgens de verdediging een onterechte eis. Ze vragen dan ook aan de rechtbank om deze af te wijzen.

"Fout van de pers"

"Van racisme was geen sprake", zegt de advocaat van Schotte. "De Franstalige pers is na haar verkiezing naar buiten gekomen met die foto en de emoji. Op geen enkel moment werd het slachtoffer onherkenbaar gemaakt in de media. Dat op zich is al een zeer grove fout. In het andere geval was er zelfs geen proces. Ik vraag me trouwens af of de man die schadevergoeding vraagt wel degelijk de persoon op de foto is. Via foto’s is het alvast zeer moeilijk af te leiden."

"Bovendien werd de foto zomaar van haar Instagramprofiel geplukt. Heeft mijn cliënte dan geen portretrecht? Het is niet omdat ze een publiek figuur is dat alles zomaar gebruikt mag worden. Ook zij heeft recht op haar privacy." Romanie Schotte zelf liet in het verleden al meermaals verstaan dat het niet haar bedoeling was om racistisch uit de hoek te komen. De rechtbank doet uitspraak op 12 september.