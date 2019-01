‘Kiss A Ginger Day’: deze rosse BV’s en celebs verdienen een kus vandaag MVO

12 januari 2019

07u00 0 Celebrities Vandaag is het internationale ‘Kiss A Ginger Day’. Met andere woorden: geef eens een kus aan iemand met rood haar. Wij hebben alvast een paar kandidaten op het oog...

Ed Sheeran (27)

Het boegbeeld van roodharige mensen aller lande: Ed Sheeran. Zelf lacht hij vaak met zijn rosse haren. “God dacht: jij bent klein, hebt ros haar en draagt een bril. Jij gaat wat hulp nodig hebben om meisjes te krijgen. Hier heb je een gitaar!”, zo grapte hij in een interview.

Hanne Van K3 (24)

De bekendste rosse van België is ongetwijfeld Hanne van K3. In de finale van ‘K3 Zoekt K3' werd duidelijk dat ze ook na het verven haar rode lokken mocht behouden. Haar voorgangster, Karen Damen, zou normaal gezien ook op deze lijst hebben gestaan. Maar na zo vele jaren in K3 was zij haar rode haren zo beu dat ze ze ondertussen bruin verfde.

Clara Cleymans (30)

“Mijn haarkleur was één van de redenen dat ik gepest werd in het middelbaar”, aldus Clara. “Maar het heeft niet met uiterlijk alleen te maken. Mijn broer is ook ros en dat is altijd een populaire jongen geweest.”

Jelle Cleymans (33)

Over die broer gesproken, dat is uiteraard Jelle Cleymans. Hij acteerde toen hij in het middelbaar zat al in ‘Spring’. Dat leverde hem een contract bij Studio 100 op na zijn 18de verjaardag.

Emma Stone (30)

Emma Stone kennen we als één van de beroemdste roodharige actrices in Hollywood, maar eigenlijk is haar natuurlijke haarkleur blond. Dat verklapte ze in een interview. In haar laatste Oscargenomineerde film ‘The Favourite’ zien we haar opnieuw als blondine.

Prins Harry (34)

De Britse prins Harry is wereldwijd misschien wel de bekendste roodharige man ooit. Tot voor kort was hij ook één van de meest begeerde vrijgezellen, maar daar stak Meghan Markle een stokje voor.

Linde Merckpoel (34)

Linde Merckpoel organiseerde vorige jaar de ‘rosse gangbang’ tijdens een concert van Ed Sheeran op de weide van Werchter. Volgens haar mag de roodharige populatie best nog wat aangesterkt worden!

Erika Van Tielen (35)

Alweer een vrouw van eigen bodem! Ook ‘Familie’-actrice Erika Van Tielen heeft mooie rode haren.

Rupert Grint (30)

En hoe kunnen we de roodharige beste vriend van Harry Potter vergeten? Rupert Grint speelde jarenlang de rol van Ron Wemel. Heel zijn film-familie had trouwens rood haar.

Isla Fisher (42)

Isla, de echtgenote van Sacha Baron Cohen, kennen we uit films als ‘Confessions Of A Shopaholic’, ‘Now You See Me’ en ‘Tag’.

Amy Adams (44)

Adams specialiseert zich in comedy, en was al te zien in de live-action Disneyfilm ‘Enchanted’, maar ook in films als ‘Vice’ en de V.S.-versie van ‘The Office’.

Eddie Redmayne

Redmaye speelt de hoofdrol in de nieuwste Harry Potter-franchise: ‘Fantastic Beasts And Where To Find Them’. Hij speelt daarin het personage Newt Scamander.

Julianne Moore (58)

Julianne is een Oscarwinnende actrice die te zien was in ‘Stille Alice’, ‘The Big Lebowski’ en ‘Hannibal’.

Thibault Christiaensen (23)

De roodharige zanger van Equal Idiots is een vaste waarde op Studio Brussel en drong onze huiskamers binnen tijdens de afleveringen van ‘De Slimste Mens’.

Jesse Tyler Ferguson (43)

Ferguson werd beroemd dankzij zijn rol als de homoseksuele Mitchell Pritchett in de tv-komedie ‘Modern Family’.

Jessica Chastain

De Amerikaanse actrice was al te zien in ‘The Help’, ‘The Huntsman’ en ‘Molly’s Game’.

Michael Fassbender (41)

‘X-Men’-acteur Michael Fassbender is naar eigen zeggen wel degelijk ros, maar hij moet zijn haar vaak kleuren voor rollen. Dat verklaart hij in het onderstaande interview.