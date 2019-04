“Kinderen Jackson voeren onderzoek naar beschuldigers” SD

18 april 2019

Bron: New York Post 0 Celebrities Prince (22), Paris (21) en Bigi (17), de drie kinderen van Michael Jackson, zijn volgens New York Post een onderzoek gestart naar Wade Robson en James Safechuck. Die beschuldigen hun vader in de documentaire ‘Leaving Neverland’ van seksueel misbruik. De Jacksons zouden een rechtszaak willen beginnen tegen de beschuldigers.

De drie kinderen van de in 2009 overleden Jackson willen voornamelijk onderzoeken of Safechuck en Robson betaald zijn geweest voor hun medewerking - op welke manier ook - en of er in hun verhaal onjuistheden zitten. De regisseur van de documentaire, Dan Reed, heeft al meerdere keren aangegeven dat de twee mannen geen enkele compensatie ontvangen hebben voor hun medewerking.

Prince, Paris en Bigi zouden ook het goede doel van Robson onderzoeken. Dat richtte hij op rond de tijd dat de documentaire uitkwam. Hij noemde het de ‘Robson Family Fund’. Er kwam best wel wat kritiek op Robson en zijn vrouw Amanda, omdat het in het begin niet duidelijk was waar de donaties heen gingen. Niet lang daarna veranderde Robson de naam van de organisatie naar ‘Robson Child Abuse Healing and Prevention Fund’.

Het gaat om het principe

Een verantwoordelijke van de Jacksons vertelde aan New York Post: “De drie kinderen zeggen dat ze alleen maar hun vaders muzikale nalatenschap willen behouden. Ze vinden dat de ‘documentaire’ eenzijdig was en dat de mannen verschillende beweringen gedaan hebben die niet juist zijn. Wat de beschuldigingen betreft, ze geloven door hun eigen onderzoek en andere nieuwsberichten, dat geld dat verzameld werd door de twee mannen en misschien nog anderen, niet naar een goed doel gegaan is of gebruikt werd om iets positiefs mee te doen. Ze willen formele antwoorden over het ‘goede doel' van mr. Robson en zijn ‘donaties’ en meer. Ze hebben geen gebruik gemaakt van hun nieuwe platform, en dat is het punt. De Jacksons gebruiken hun platform om anderen te helpen. Het gaat om het principe, maar het is misschien ook illegaal. Ze willen antwoorden.”

De Jacksons zouden een rechtszaak voorbereiden waarin ze de twee mannen beschuldigen van fraude, valse verklaringen en het toebrengen van emotionele schade. Ze zouden niet uit zijn op geld, maar op een verontschuldiging van Robson en Safechuck.