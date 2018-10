‘Kimye’ gaat Oegandese kinderen helpen SD

18 oktober 2018

08u31

Bron: ANP 0 Celebrities De reis van Kim Kardashian en Ye West naar Oeganda bevat meer dan alleen maar sneakers uitdelen aan kinderen en president Yoweri Museveni ontmoeten. De twee zijn van plan een onderkomen te bouwen voor hulpbehoevende kinderen in het Afrikaanse land, meldt The Blast.

Woordvoerders van de Uganda Womens Effort to Save Orphans (UWESO) vertelden dat het beroemde koppel eerder deze week langskwam en erg begaan was het de kinderen daar. “Ze werden verwelkomd door kindjes die een lied zongen en kregen daarna een rondleiding bij onze organisatie.” Nadat Ye iedereen voorzien had van een paar Yeezy gympen, zou hij gezegd hebben “een betere huisvesting voor de kinderen te willen bouwen”.

De organisatie is verheugd met de hulp van het sterrenkoppel en kijkt dan ook erg uit naar een samenwerking. “We zijn enorm dankbaar voor de liefde die ze iedereen hier toonden.” Het is nog niet bekend wanneer de plannen gerealiseerd zouden moeten worden.

UWESO zorgt ervoor dat kinderen die op straat hebben geleefd een kans krijgen op rehabilitatie. Ook herenigen ze families en gemeenschappen met elkaar.