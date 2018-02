'Kill Bill'-producer biedt Thurman excuses aan MVO

06u45 0 Celebrities Lawrence Bender, de producer van de 'Kill Bill'-films, heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden aan Uma Thurman, nadat ze naar buiten trad over het auto-ongeluk dat ze kreeg op de set van 'Kill Bill'. Thurman vond "het onbeschrijflijk dat het incident daarna in de doofpot is gestopt." Bender laat via een officieel statement weten "het heel erg te vinden dat Uma deze pijn door de jaren heen heeft moeten doorstaan, zowel fysiek als psychisch".

De producer vervolgt: "De veiligheid van de mensen met wie ik werk, heeft mijn hoogste prioriteit. Ik heb nooit iets verborgen gehouden voor Uma, net zo min als dat ik mee heb gedaan aan een complot om dit ongeluk stil te houden. Zoiets zou ik nooit doen."

"Ik hoorde een paar maanden geleden hoe Uma tegen dit incident aankeek en in de periode daarna heb ik er alles aan gedaan om zoveel mogelijk informatie te vergaren over dat wat er gebeurd is. Ik heb dit ook met Quentin Tarantino gedeeld, omdat ik er zeker van wilde zijn dat ze alle antwoorden kreeg waarna ze al zo lang op zoek is." Bender eindigde met de woorden: "Ik heb groot respect voor Uma Thurman, als actrice en als persoon, en ik wens haar niets dan het beste toe."

Uma onthulde afgelopen week in de New York Times het verhaal achter de crash. Tarantino haalde haar over om de stuntauto zelf te besturen ondanks dat ze er zelf twijfels over had. Uma verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom. In de video is te zien dat ze na het ongeluk slap achter het stuur hangt. De actrice liep schade aan haar nek en knieën op en heeft nog altijd last van de gevolgen.

De filmstudio van de in opspraak geraakte Harvey Weinstein weigerde jarenlang de beelden vrij te geven, omdat ze bang waren aangeklaagd te worden. "Ik houd Lawrence Bender, E. Bennett Walsh en de beruchte Harvey Weinstein als enige verantwoordelijk", zegt Uma. "Ze logen, vernietigden bewijs en bleven liegen over de schade de ze me hadden toegebracht en kozen ervoor om het onder de pet te houden."