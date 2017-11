"Khloé Kardashian onherkenbaar" Fans trekken aan de alarmbel... TDS

13u22

Bron: Instagram 0 rv Celebrities Khloé Kardashian kwam gisteren in een storm van speculatie en kritiek terecht op Instagram. Ze postte een foto van zichzelf, waarop ze volgens fans wel heel erg bewerkt lijkt. De realityster, die al maanden in verwachting zou zijn van haar eerste kindje, doet haar fans zo vermoeden dat ze plastische chirurgie heeft laten ondergaan.

Volgens haar fans was de 'Keeping Up With The Kardashians'-ster ronduit onherkenbaar op het beeld. "Haar neus ziet er compleet anders uit", schrijft iemand namelijk onder de foto. "Als dat geen Photoshop is, dan weet ik niet wat het is", stelt iemand anders dan weer. En ook: "Je bent zo bewerkt dat je er bijna als een pop uitziet in al je foto's", of: "Je ziet er anders uit... maar goed!"

Maar oordeel vooral zelf!

How cute is this little tater tot? Puppy Love 🐶 Een foto die is geplaatst door Khloé (@khloekardashian) op 10 nov 2017 om 01:13 CET

getty Zo zag Khloé Kardashian er enkele jaren terug nog uit.