“Khloé Kardashian en Tristan Thompson zijn weer bij elkaar” MVO

06 augustus 2020

08u04

Bron: ANP 1 Celebrities Maandenlang gingen al geruchten rond dat Khloé Kardashian (36) en Tristan Thompson (29), de vader van haar dochter True, weer bij elkaar waren. En nu lijkt het erop dat de twee hun relatie officieel nieuw leven hebben ingeblazen.

“Khloé vindt het heerlijk om hem thuis bij haar en True te hebben, ze geniet echt van de band die hij met hun dochtertje heeft. Daarbij is hij de afgelopen maanden ook geweldig geweest naar Khloé toe, hij heeft echt zijn best gedaan om te laten zien wat voor een man hij werkelijk is. Ze zijn ontzettend gelukkig met z’n drietjes,” aldus een bron.

De vraag is nu of hun relatie stand houdt als Tristan weer terug moet naar Cleveland om zich bij zijn basketbalteam te voegen. “Dat zal de ultieme test voor hen zijn. Elke keer als Tristan met zijn team moest reizen, stond zijn samenzijn met Khloé onder druk vanwege alle verleidingen die zich onderweg aandienen. Hopelijk heeft hij geleerd van zijn fouten en beseft hij zich nu wat hij in handen heeft.”

De twee gingen uit elkaar omdat Khloé Tristan verschillende keren had betrapt op overspel.