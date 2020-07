“Khloé Kardashian en Tristan Thompson geven hun relatie een tweede kans” LOV

02 juli 2020

10u43

Bron: ANP 0 Celebrities De geruchten dat Khloé Kardashian (36) en de vader van haar 2-jarige dochter True, Tristan Thompson (29), gedurende de quarantaine nader tot elkaar zouden zijn gekomen waaiden al een poosje rond. Maar nu lijkt het erop dat de twee hun relatie echt een nieuw leven willen inblazen. Dit meldt People.

“Tristan doet ontzettend zijn best om zijn fouten uit het verleden te herstellen. Daarbij is hij echt een hele lieve en goede vader voor True,” onthulde een bron dichtbij Khloé.

De 29-jarige basketballer bedroog de 36-jarige realityster meerdere malen tijdens hun samenzijn, waarvan een keer notabene vlak voordat Khloé moest bevallen van hun kind. Ook ging hij vreemd met Jordyn Woods, de voormalige beste vriendin van Khloé’s jongere halfzusje Kylie. Daar lijkt hij van te hebben geleerd.

Thompson postte afgelopen week een indringend bericht op Instagram, gericht aan Khloé voor haar verjaardag. “Ik ben nu wijs genoeg om te weten dat jij in mijn leven kwam om me te laten zien hoe een geweldig mens eruit ziet. Ik waardeer nu dat ik in staat ben om van jou te leren en daardoor ook te groeien. Ik dank God voor het feit dat je zo’n prachtige, liefdevolle vrouw bent. Niet alleen naar mij toe, maar naar iedereen. Zeker voor onze dochter True. Jij verdient niets dan het beste Koko! True en ik houden heel veel van jou.”