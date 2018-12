“Kevin Spacey wordt in verdenking gesteld voor seksueel geweld tegen tiener.” En ‘Frank Underwood’ reageert ttr

Bron: belga 0 Celebrities De Amerikaanse acteur Kevin Spacey zal in verdenking gesteld worden voor seksueel geweld tegen een tiener in 2016 in de buurt van de Amerikaanse stad Boston. Dat schrijft de krant Boston Globe vandaag op gezag van de procureur van Nantucket. Spacey postte vandaag op sociale media een bizarre video waarin hij in de huid kruipt van Frank Underwood, het personage dat hij vertolkte in de serie ‘House of Cards’. De acteur werd eerder uit de reeks geschreven na beschuldigingen van seksueel misbruik.

De politie van Nantucket onderzoekt sinds november 2017 een klacht van de moeder van de jongen, voormalig nieuwsanker bij WCVB-TV Heather Unruh. Volgens de procureur van het eilandje voor de kust van Massachusetts, Michael O'Keefe, zal Spacey op 7 januari in verdenking worden gesteld voor aanranding van de eerbaarheid en slagen en verwondingen.

Volgens Unruh stak Spacey in 2016 verschillende keren zijn hand in de broek van haar 18-jarige zoon. Hij kon ontkomen omdat een vrouw binnenkwam in de badkamer waar de feiten zich afspeelden. (Lees hieronder verder.)

Beschuldigingen

Spacey wordt door verschillende mannen beschuldigd van ongewenste intimiteiten. De eerste die met zijn verhaal naar buiten kwam was acteur Anthony Rapp, die zei dat hij als 14-jarige lastiggevallen werd door de acteur. Spacey werd ontslagen uit de reeks 'House Of Cards', waarin hij het hoofdpersonage Frank Underwood vertolkte, en werd geknipt uit de reeds afgewerkte versie van de film 'All The Money In The World’. Spacey werd vervangen door Christopher Plummer.

“Mijn diepste, donkerste geheimen”

Net vandaag zette Spacey een video online waarin hij zegt dat hij de klachten die tegen hem zijn ingediend, zal overwinnen, en dat hij zijn carrière nieuw leven zal inblazen, zo staat te lezen op de Britse nieuwssite Daily Mail. In het filmpje kruipt Spacey in de huid van Frank Underwood uit ‘House Of Cards’.

“Ik weet wat jullie willen”, zegt Spacey terwijl hij de kijker rechtstreeks aanspreekt. “Natuurlijk hebben ze geprobeerd ons te scheiden, maar wat wij hebben is te sterk, te krachtig. We hebben immers alles gedeeld. Ik vertelde jullie mijn diepste, donkerste geheimen. Ik toonde jullie precies waartoe mensen in staat zijn. Ik choqueerde jullie met mijn eerlijkheid, maar ik heb jullie vooral uitgedaagd en aan het denken gezet. Jullie vertrouwden me, hoewel jullie wisten dat jullie dat beter niet deden.”

Jullie zouden nooit het ergste geloven zonder bewijzen, toch?

“Dit is niet voorbij, wat men ook mag zeggen. Trouwens, ik weet wat jullie willen. Jullie willen me terug. Natuurlijk geloofden sommigen alles en wachtten ze met ingehouden adem tot ik alles zou opbiechten. Ze wilden niks liever dan me te horen verklaren dat alles wat is gezegd waar is en dat ik mijn verdiende loon heb gekregen. Zou het niet makkelijk zijn als het allemaal zo simpel was? Alleen weten jullie en ik dat het nooit zo simpel is, in de politiek noch in het leven.”

“Jullie zouden nooit het ergste geloven zonder bewijzen, toch? Jullie zouden nooit een overhaast oordeel vellen zonder feiten, toch? Hebben jullie dat gedaan? Nee, jullie niet. Jullie zijn slimmer dan dat.”

“Ondanks alle animositeit, de krantenkoppen, de afzettingsprocedure zonder een proces, ondanks alles, ondanks mijn eigen dood zelfs, voel ik me verrassend goed”, besluit Spacey. “Elke dag groeit mijn vertrouwen dat jullie binnenkort de volledige waarheid zullen kennen. Wacht even, nu ik eraan denk: jullie hebben me nooit echt zien sterven, toch? Conclusies kunnen zo misleidend zijn. Missen jullie me?”

