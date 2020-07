“Kevin Federline laat kinderen met gerust hart bij Britney Spears achter, ondanks zorgen over haar mentale gezondheid” Redactie

28 juli 2020

07u35

Bron: AD 0 Celebrities Ondanks recente zorgen van fans over de mentale gesteldheid van Britney Spears (38) ziet ze haar twee zoons wel gewoon. Haar ex-man Kevin Federline zou hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de zangeres, vertellen ingewijden aan de doorgaans goed ingevoerde entertainmentsite TMZ.

De 38-jarige Britney ziet haar jongens zo’n 30 procent van de tijd, voor de rest wonen ze bij hun vader Kevin. Samen hebben ze twee jongens: Jayden (13) en Sean (14). Kevin is ervan overtuigd dat het goed gaat als zijn zoons bij hun moeder zijn, maar zou volgens ingewijden wel naar de rechter stappen om de voogdijregeling te laten veranderen wanneer dat niet zo zou zijn.



De zangeres kwam de laatste tijd weer vaker in het nieuws na een aantal vreemde posts op social media. Fans vreesden hierdoor dat Britney weer een mentale inzinking had gehad. Niet nodig, liet de zangeres weten. “Ik begrijp dat sommige mensen mijn berichten niet leuk vinden of ze zelfs niet begrijpen, maar dit ben ik als ik blij ben. Dit is hoe ik echt ben’’, stelde de zangeres haar volgers eerder deze maand gerust. “Ik wil mensen inspireren om hetzelfde te doen en gewoon jezelf te zijn zonder anderen steeds tevreden te willen stellen. Dat is de sleutel tot geluk!’’



Sinds haar mentale inzinking in 2008 staat Britney onder wettelijk toezicht. Vorige week zou een digitale bespreking plaatsvinden over de eventuele verlenging van het gezag, maar die werd beëindigd en verzet toen onder anderen fans ongevraagd aanwezig waren en weigerden de virtuele rechtbank te verlaten. Wanneer nu wel wordt bepaald of de zangeres ook na 22 augustus onder curatele blijft, is niet duidelijk.