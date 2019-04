“Kerken zijn aan het branden. Een nieuw tijdperk breekt aan”: Vlaams Playboy-model juicht brand Notre-Dame toe Sven Van Malderen KV

16 april 2019

17u47

Bron: Eigen berichtgeving, The Mirror 28 Celebrities “Kerken zijn aan het branden. Een nieuw tijdperk breekt aan. Ik druk mijn medeleven uit aan al wie het slachtoffer geworden is van de kerk, zowel op seksueel, mentaal als fysiek vlak.” Marisa Papen laat opnieuw van zich spreken, deze keer met een stevige reactie op de verwoestende brand in de Notre-Dame. Eerder had het Limburgse naaktmodel in een pikante fotoshoot ook al de hypocrisie van de Katholieke Kerk aangeklaagd.

De pittige boodschap komt Papen deze keer op een pak kritiek te staan. “Dat je de vernietiging van een gebouw toejuicht, is onaanvaardbaar. Er was misbruik, maar niet elke kerkganger draagt daar verantwoordelijkheid voor”, klinkt het onder meer.

Of ze het dan niet jammer vindt dat al die fraaie architectuur en rijke geschiedenis verloren gaan? “Geef mij maar bomen. De natuur zal altijd terugnemen wat van haar is”, luidde haar antwoord.

Maar zo gaf het Playboy-model haar tegenstanders opnieuw de pap in de mond. “Heb je er al eens bij stilgestaan dat je CO2-afdruk hoger is dan dat van een Indiase familie? Van de ene fotoshoot naar de andere, zoiets is slecht voor het milieu.”

“Ik waardeer de architecturale schoonheid, maar we hebben lange tijd geen respect getoond voor de natuur”, verdedigt Papen zich. “We hebben de aarde leeggeroofd om iets te kunnen bouwen waar ‘God’ in geëerd wordt. Met een beetje geluk zijn alle archieven met kinderporno nu ook in vlammen opgegaan.”

Waar die aversie voor het katholicisme vandaan komt? “Ik was twaalf jaar toen een heel goede vriendin mij vertelde wat ze op zesjarige leeftijd meegemaakt had. Ik bleef gedegouteerd en in tranen achter. Hoe kon dit? Ik was met mijn oma al zo vaak naar de kerk geweest. Ik was gedoopt en had mijn communie gedaan. Ik maakte deel uit van die hele beweging. Maar als iedereen het wist, waarom had de kerk dan nog zo veel volgelingen? Ik snapte er geen sikkepit van.”

“Enkele jaren later vertelde mijn vriend een gelijkaardig verhaal, uit de tijd dat hij communicant was. De pijn die ik in zijn ogen zag, ging dwars door mijn hart.”

Vier maanden geleden was Papen nog meer in opspraak gekomen: ze hurkte in haar blootje neer op een stapel bijbels op het Sint-Pietersplein, een gewaagde pose die haar even in de cel deed belanden. En ze maakte een reeks choquerende foto’s waarin ze zogezegd misbruikt werd door priesters.

“Ik had al een aantal maanden het idee om effectief verkracht te worden door een kruis, door de kerk, door religie”, vertelde Papen toen. Maar ze wilde tegelijk ook een echt artistieke reportage. “En toen kwam het allemaal samen met dat kaarslicht en die priesters. Het is er beter uitgekomen dan ik had kunnen visualiseren. Het is inderdaad intens en het zijn andere foto’s dan ik normaal creëer, maar ik wil mezelf ook pushen om vernieuwend te zijn en om meer te durven. Om geen regels te hebben voor mezelf.”

Ook toen kwam uit katholieke hoek behoorlijk wat kritiek. “Ik dacht dat religieuze mensen sowieso gekant waren tegen naaktheid, maar blijkbaar had ik dus toch een groot aantal katholieke fans. Die ben ik nu waarschijnlijk kwijt”, reageerde ze laconiek.