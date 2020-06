“Keanu Reeves weigerde om Winona Ryder uit te schelden” SDE

23 juni 2020

17u59 0 Celebrities In 1992 stonden Winona Ryder (48) en Keanu Reeves (55) samen op de set van ‘Dracula’. Voor Winona was het niet zo’n aangename ervaring, maar Keanu kwam haar ter hulp. Dat vertelt de actrice aan The Sunday Times.

Op een bepaald moment wilde regisseur Francis Ford Coppola Winona aan het huilen brengen. Hij vond er niets beter op dan tegen haar te beginnen schelden. “’Jij hoer’, riep hij vanachter de camera", zegt Winona. “Om het in de context te plaatsen: het was effectief de bedoeling dat ik zou huilen.” Maar de regisseur schakelde ook z'n mannelijke acteurs in om haar tot tranen toe te bewegen. “Op de set stonden Richard E Grant, Anthony Hopkins en Keanu Reeves", herinnert Winona zich. “Francis probeerde hen ertoe te bewegen om dingen naar me te roepen zodat ik zou beginnen huilen. Maar Keanu wilde niet, net als Anthony. Het werkte gewoon niet. En ik dacht: ‘Serieus?’ Het had eigenlijk een tegenovergesteld effect."

Kwaad is Winona niet op de regisseur, maar het gebeuren zorgde in ieder geval wel voor een intense vriendschap met Keanu. Na ‘Dracula’ speelden ze nog drie keer samen in een film: in ‘A Scanner Darkly', ‘The Private Lives of Pippa Lee’ en - meest recent - ‘Destination Wedding’.

