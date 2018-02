"Katy Perry en Orlando Bloom weer bij elkaar" JDB

13 februari 2018

06u19

Bron: ANP 0 Celebrities De geruchten dat Katy Perry en Orlando, net op tijd voor Valentijnsdag, weer besloten hebben een koppel te zijn, gingen de afgelopen weken al rond. Volgens The Sun zouden de twee na elf maanden apart nu "echt weer voor elkaar gekozen hebben".

Een bron meldt tegen de Britse krant: "Katy wil er alles aan doen om hun relatie dit keer te laten slagen. Ze heeft geprobeerd het zonder hem te doen, maar ze krijgt 'm gewoon niet uit haar hoofd. Ze houdt teveel van hem. En hoewel ze het nu rustig aan doen en er geen ruchtbaarheid aan geven, zijn ze zeker weer samen."

Katy en Orlando werden vorige maand tegelijkertijd gespot op de Malediven, bij het luxe Amilla Fushi Resort, waar ze samen aten. Dat wakkerde de geruchten van een eventuele verzoening aan. Een bekende van de twee zou toen tegenover een Amerikaans tijdschrift ontkend hebben dat ze weer samen waren: "Welnee, ze had een show gedaan in Dubai en vond het gewoon gezellig om bij Orlando langs te komen, die toen op de Malediven was. Dat is niet ver vliegen van Dubai en ze zijn ondanks hun breuk nog steeds heel goed bevriend. Dus meer dan dat was het niet."