“Katy Perry en Orlando Bloom trouwen voor eind van het jaar” MVO

27 juni 2019

17u20

Bron: ANP 0 Celebrities De trouwdatum van Katy Perry en Orlando Bloom komt steeds dichterbij. De zangeres en acteur zijn druk aan het plannen en de bruiloft vindt voor het eind van het jaar nog plaats, vertelt een ingewijde aan People.

Het koppel, dat sinds februari verloofd is, zou geen last hebben van stress. “Ze hebben een weddingplanner ingeschakeld om de laatste dingen voor de dag te regelen. Katy neemt het voortouw, maar Orlando is ook betrokken bij de planning. Ze komen helemaal niet gestrest over. Het wordt een leuk feest met familie en vrienden.”

Het wordt voor beiden het tweede huwelijk. De 34-jarige Katy trouwde in 2010 met Russell Brand, maar dat huwelijk strandde twee jaar later. De 42-jarige Orlando was van 2010 tot en met 2013 getrouwd met Miranda Kerr, met wie hij een 8-jarige zoon heeft. De zangeres en acteur kregen in 2016 een relatie, maar gingen een jaar later uit elkaar. Vorig jaar april kwamen de twee weer samen.