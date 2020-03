'Katy Perry en Orlando Bloom stellen huwelijk in Japan uit' SDE

06 maart 2020

09u12

Bron: People 0 Celebrities Orlando Bloom (43) en Katy Perry (35) hebben hun geplande huwelijk opnieuw uitgesteld. Niet vanwege hun zwangerschap, maar vanwege het coronavirus. Dat meldt People.

Het was gisteren groot nieuws: Orlando Bloom en Katy Perry verwachten hun eerste kindje samen. Je zou haast vergeten dat de twee ook al een tijdje verloofd zijn en een huwelijk plannen. Volgens People wilde het koppel eigenlijk deze zomer gaan trouwen in Japan, maar hebben ze die plannen nu gewijzigd. “Ze zouden deze zomer in Japan trouwen, in het bijzijn van 150 gasten", vertelt een bron. “Katy was zo opgewonden dat ze zwanger naar het altaar zou lopen. Ze waren allebei erg blij dat alle huwelijksdetails eindelijk in orde kwamen, maar ze drukken nu even op de pauzeknop vanwege het coronavirus.”