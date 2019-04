‘Katie Holmes en Jamie Foxx nog steeds heel erg verliefd’ SD

04 april 2019

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Op 26 februari doken geruchten op dat Jamie Foxx (51) en Katie Holmes (40) uit elkaar zouden zijn, nadat hij op een Oscarfeestje gezegd zou hebben dat hij opnieuw vrijgezel is. Daar is niets van aan, vertelt een bron dicht bij Foxx.

“De geruchten over een breuk waren echt overdreven", vertelde een naaste van Foxx aan HollywoodLife. “Ze hebben hun relatie zo lang geheim gehouden en dat werkt echt voor hen allebei. Ze vinden dat hun relatie niemands zaak is, alleen die van henzelf.”

Eind maart werd het koppel voor de eerste keer na de geruchten opnieuw samen gespot in New York. Volgens de bron was er geen sprake van een reünie. “Ze zijn al jarenlang aanhoudend verliefd op elkaar en dat gaat niet snel veranderen. Het gaat heel erg goed met hen, ze zijn verliefd en zijn heel gelukkig samen.” Toch moeten we niet hopen dat het koppel ooit meer verduidelijking gaat geven over hun privéleven. “Ze begrijpen best dat mensen alles over hun relatie willen weten, maar ze gaan gewoon op dezelfde manier verdergaan met hun relatie als ze tot nu toe gedaan hebben. Dat heeft ervoor gezorgd dat het tussen hen werkt en dat ze zo verliefd zijn.”