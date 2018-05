"Katie Holmes en Jamie Foxx gaan trouwen" lva

10 mei 2018

05u04

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Volgens OK! Magazine treden Katie Holmes en Jamie Foxx dit jaar nog met elkaar in het huwelijk. Katie's dochter Suri, die ze uit haar eerste huwelijk met Tom Cruise heeft, zou hun bruidsmeisje zijn. Het stel is al een aantal jaar samen, maar hield hun relatie zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers.

Afgelopen jaar kwamen Katie en Jamie voor het eerst openlijk uit voor de liefde die ze voor elkaar voelen. Nadat ze samen gefotografeerd werden op het stand van Malibu, kwamen ze ook als setje naar het pre-Grammy's Awards feestje van platenbaas Clive Davis. Hoewel ze de pers nog altijd zoveel mogelijk proberen te mijden, is er volgens OK! Magazine geen twijfel meer over mogelijk: Katie heeft volmondig 'ja' gezegd toen Jamie haar ten huwelijk vroeg.

Volgens een bron zouden de twee de huwelijksceremonie graag klein en intiem willen houden, slechts met hun familie en beste vrienden erbij. Suri zou een belangrijke rol gaan spelen bij het sluiten van het huwelijk. Door de jaren heen is ze Jamie als een tweede vader gaan zien en zou dat zelfs de reden zijn waarom haar biologische vader Tom Cruise 'vrede' heeft met de relatie van Katie en Jamie. "Hij ziet dat Suri gek op Jamie is en dat hij zijn dochter als een prinses behandeld. Dat is alles wat telt voor Tom.

Katie zou volgens de bron 'in de wolken zijn'. "Ze is eindelijk op de plek beland waar ze wil zijn. Met haar dochter en met een man die haar adoreert en alles over heeft voor haar en Suri. Ze hebben veel meegemaakt samen en zijn klaar voor het volgende hoofdstuk in hun leven."