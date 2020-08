“Kanye West wil vooral Joe Biden dwarsbomen met zijn gooi naar het Witte Huis” MVO

07 augustus 2020

17u00

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel Kanye West (43) er alles aan probeert te doen om nog op kieslijsten van een aantal Amerikaanse staten terecht te komen, lijkt de kans dat de rapper daadwerkelijk tot Amerika’s 46e president verkozen kan worden vrij klein. Simpelweg omdat hij te laat is met zijn aanmelding in veel staten en daardoor niet verkiesbaar is. Maar volgens bronnen zou West zich slechts verkiesbaar stellen om stemmen weg te trekken bij de Democratische kandidaat Joe Biden.

Kanye is er zelf van overtuigd ‘dat God hem de weg leidt’, maar hoe nobel dat streven ook is: om stemmen te verkrijgen moet je wel op een kieslijst staan. Voorheen was West openlijk supporter van de huidige Amerikaanse president Trump, maar daar lijkt hij van te zijn teruggekomen. De rapper wil zijn eigen beleid voeren, al ontkent hij niet dat hij wellicht stemmers bij Biden kan weghalen.

“Trump is de enige president die zo dicht bij God staat, dat is iets wat we jaren niet gezien hebben,” aldus Kanye.

Op zijn beurt is Trump ook nog steeds vol lof over West. “Ik ben gek op Kanye. Maar ik heb niets te maken met zijn politieke activiteiten. We gaan zien hoe een en ander de komende maanden verloopt.”