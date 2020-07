“Kanye West is voorlopig thuis niet welkom” IB

29 juli 2020

02u22

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Ondanks het feit dat Kanye West zijn excuses heeft aangeboden voor zijn “uitbundige Twittergedrag”, wil zijn vrouw Kim Kardashian voorlopig niet dat hij terugkeert naar hun huis in Los Angeles.

De twee werden samen gezien in Wyoming, waar West zich de afgelopen week schuil hield nadat hij bij zijn eerste presidentiële campagnebijeenkomst en daarna via Twitter zeer persoonlijke informatie deelde die Kardashian niet geopenbaard had willen hebben. Dit meldt The Sun.

Volgens insiders zou West een stuk rustiger zijn geworden nadat zijn vrouw hem opzocht. Zij weet op haar beurt dat de omgeving van Wyoming haar man goed doet en daarom spoorde ze hem aan om eerst volledig tot rust en tot zichzelf te komen voordat hij in het vliegtuig naar Los Angeles stapt.

Kinderen beschermen

“Ze heeft hem gezegd dat hij pas die kant moet opkomen als hij daar klaar voor is. Hiermee wil ze ook hun vier kinderen beschermen, totdat Kanye aan de beterende hand is. Kim zou hem nooit verbieden de kinderen te zien, maar dan moet de basis eerst weer stabiel zijn. Er is nu teveel gebeurd om zomaar overheen te stappen”, aldus een bron.

Waar de Kardashian-telg met name moeite mee zou hebben, is het gebrek aan vertrouwen. “Haar hart is gebroken. Ze zijn eerder door moeilijke periodes heen gegaan, maar dan steunden ze elkaar wel, ondanks alles. Dit keer heeft Kanye haar voor het oog van de wereld laten vallen. Hoewel ze weet dat haar man lijdt aan een bipolaire stoornis, heeft ze toch tijd nodig om over alles na te denken.”