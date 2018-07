"Justin en Hailey willen een kleine bruiloft" TK

20 juli 2018



Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel Justin Bieber bijzonder snel op één knie ging om zijn vriendin Hailey Baldwin ten huwelijk te vragen, lijken de twee vooralsnog geen haast te hebben om ook effectief te trouwen.

Volgens een bron wil het stel nu vooral genieten van hun verlovingsperiode en nemen ze alle tijd om hun sprookjeshuwelijk te plannen. "Al hoeft dat geen groot Hollywood-huwelijk met toeters en bellen te worden,' aldus de bron. Dit meldt Entertainment Tonight.

"Justin en Hailey hebben hun vrienden gezegd dat ze er geen extravagante toestand van willen maken. Ze zijn er ook nog niet uit of de ceremonie zal plaatsvinden in Canada, waar Justin geboren en getogen is, of in New York of Los Angeles." Hailey zou wel al haar bruidsmeisjes hebben gevraagd: haar zusje Alaia en nichtje Ireland, de dochter van Alec Baldwin en Kim Basinger.

Het aanstaande bruidspaar is al een paar weken op reis, nadat ze zich verloofden op de Bahama's. Daarna trokken ze naar New York, Miami en Atlanta.