"Justin Bieber zat al een tijdje achter Selena Gomez aan" KVE

17u06

Bron: ANP 0 Photo News Celebrities Justin Bieber is degene die achter Selena Gomez aanzat en niet andersom. En volgens TMZ moest de 23-jarige zanger heel wat moeite doen om de 25-jarige zangeres ervan te overtuigen om hun relatie nieuw leven in te blazen.

Verschillende bronnen vertellen dat Justins ogen werden geopend toen hij afgelopen zomer hoorde van Selena's niertransplantatie. Het popidool zou zich hebben gerealiseerd hoeveel zij voor hem betekent en dat Gomez zijn ware liefde is. Daarom zocht Bieber contact met Gomez en zat haar achterna terwijl ze nog een relatie had met zanger The Weeknd.

Selena's familie was naar verluidt tegen een hernieuwde romance tussen de twee. Ze houden Justin verantwoordelijk voor de depressie waarin ze vorig jaar terecht kwam en waardoor ze hulp moest zoeken bij een kliniek. Justin moest daardoor alles in het werk stellen om zijn ex ervan te overtuigen om weer een relatie met hem aan te gaan. Maar de zanger hield vol.

Een van de ingewijden ontkent het gerucht dat Justin en Selena samen zijn als publiciteitsstunt. De twee zijn weer dolverliefd op elkaar, aldus de insider.

Photo News