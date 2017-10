"Justin Bieber wil acteercarrière beginnen" 16u02

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Justin Bieber denkt na over een volgende stap in zijn carrière. De Canadese zanger overweegt de stap naar het witte doek en heeft zich daarvoor laten informeren door de acteurs Adam Sandler en David Spade.

"Justin Bieber nodigde Adam Sandler en David Spade uit voor een etentje om ze te bevragen over de mogelijkheden om zich in de filmindustrie te storten", vertelt een bron aan Us Weekly. "Ze hadden het enorm naar hun zin. Justin had veel vragen voor ze over de filmwereld."

Volgens de insider wil Justin gaan acteren, maar ziet hij regisseren en produceren ook wel zitten. Een beetje acteerervaring heeft de Believe Yourself-zanger al. In 2011 had hij gastrollen in de tv-serie CSI en in de film Men in Black 3. Na deze klus sprak hij al de hoop uit vaker gevraagd te worden voor acteerwerk.