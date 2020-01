“Justin Bieber kampte niet met depressie maar met ziekte van Lyme” BDB

08 januari 2020

22u17

Bron: ANP 1

Justin Bieber heeft het vorig jaar niet makkelijk gehad. De zanger vertelde destijds al dat hij kampte met een depressie. Nu blijkt echter dat de 25-jarige Canadees de ziekte van Lyme had.

Dat is volgens TMZ te zien in de documentaireserie op YouTube die vanaf 27 januari te bekijken is. Justin zou een groot deel van het jaar niet hebben geweten dat hij aan de ziekte leed en dacht daarom dat hij depressief was. De artsen kwamen pas aan het eind van het jaar tot de diagnose.

Het gaat inmiddels stukken beter met de zanger. Justin slikt medicijnen, komt dit jaar met een nieuw album en gaat ook weer op tournee.