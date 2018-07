"Justin Bieber en Hailey Baldwin verloofd" SD

08 juli 2018

20u04

Bron: TMZ 0 Celebrities Justin Bieber (24) heeft zijn vriendin Hailey Baldwin (21) ten huwelijk gevraagd. Dat beweren twee vrouwen die getuige waren van het aanzoek, zo meldt TMZ.

Volgens de twee zou Justin in een restaurant van een resort op de Bahama’s op zijn knieën zijn gegaan voor Hailey. "Terwijl iedereen vrolijk salsa aan het dansen was, kwam de beveiliging van de zanger binnen om mee te delen dat alle telefoons opgeborgen moesten worden omdat er iets speciaals zou gebeuren. Vervolgens deed Justin, voor het oog van alle aanwezigen, zijn aanzoek", klinkt het.

Op de sociale media van het nieuwbakken koppel is voorlopig nog geen hint te bespeuren, maar op het Instagramaccount van Jeremy Bieber, Justins vader, prijkt wél een opvallende boodschap. "@justinbieber, trots is een understatement! Zo veel zin in in het nieuwe hoofdstuk!", schreef hij vandaag.

Sinds Justin en Hailey half juni weer bij elkaar kwamen, zijn ze onafscheidelijk en werden ze al meerdere keren zoenend in het openbaar gespot. In 2014 en 2016 hadden de twee al eens een relatie, kortstondig weliswaar. Maar nadat de relatie van Justin met Selena Gomez (25) in mei voor de zoveelste keer op de klippen liep, zocht hij weer toenadering tot Hailey.

@justinbieber Proud is an understatement! Excited for the next chapter! Een foto die is geplaatst door null (@jeremybieber) op 08 jul 2018 om 17:31 CEST