"Johnny Depp stomdronken bij première" KVE

17u14

Bron: BuzzE 82 Photo News Celebrities Johnny Depp verscheen afgelopen donderdag in Londen stomdronken bij de première van 'Murder On The Orient Express'. Dat schrijft The Sun. De 54-jarige acteur zou het zelfs aan zijn trouwe bodyguard te danken hebben dat hij überhaupt nog op zijn benen stond.

''Op de dag van de première was hij in een vreemde bui. Iedereen dacht dat hij had gedronken'', vertelt een insider. Er zou een walm van alcohol rond de acteur hangen. Op foto's is te zien dat Depps bodyguard hem meerdere keren stevig vastpakt in een poging hem te begeleiden of te voorkomen dat hij omvalt.

Een dag na de première ging de Hollywoodster langs bij de Graham Norton Show. Ook daar viel zijn vreemde gedrag op. ''Is Johnny Depp dronken? Of stoned? Of ziek?'', twitterde een kijker van de Britse talkshow. ''Het lijkt erop dat Johnny aan de drugs zit'', schreef een ander.

Op de dag van de première zou Depp het ook nog uitgebreid hebben gehad over zijn scheiding van Amber Heard, waar hij nog niet overheen lijkt te zijn. ''Je kunt zien waarom er ernstige zorgen zijn over het welzijn van Johnny.'' Heard en Depp gingen vorig jaar mei uit elkaar nadat de actrice hem beschuldigde van huiselijk geweld.

Photo News

Is Johnny Depp drunk?



Or stoned?



Or ill? #GrahamNorton Lou Ali(@ Lou_LouD) link

Photo News

AFP

Johnny Depp appears to have taken ALL the drugs 👀 #GrahamNorton EmilyBaah🐑(@ EmilyBaah) link

Photo News

Johnny Depp is either high, drunk or both #GrahamNorton pic.twitter.com/Vy2iV5QLzB Jamie Wood(@ JwoodPATS) link

Photo News