“Johnny Depp smeerde aardappelpuree, jus en zijn eigen bloed over de muren”: Amber Heard zet heftige getuigenis verder in rechtbank MVO

23 juli 2020

15u04

Bron: Sky News 0 Celebrities “Mijn hart breekt wanneer ik denk dat dít de persoon is van wie ik hou”, zo schreef Amber Heard (34) in sms-berichtjes aan haar moeder. Dat kwam donderdag aan het licht tijdens de 13de dag van het proces van Johnny Depp (57) tegen ‘The Sun’. Amber, zijn ex vrouw, zat vanmiddag voor het laatst op de getuigenbank.

Ze had het onder andere opnieuw over de periode waarin ze naar eigen zeggen drie dagen lang gegijzeld werd gehouden door haar voormalige echtgenoot. “Johnny stond stijf van de drank en de drugs”, legt ze uit. “Hij was zichzelf niet.” Het zou gaan om gebeurtenissen tijdens een tripje naar Australië in 2015. Het koppel verbleef daar omdat Johnny er een ‘Pirates Of The Caribbean’-film inblikte. “Op een avond ging hij volledig door het lint. Toen ik thuis arriveerde, vond ik glas en verf op de grond. Hij had aardappelpuree, jus én zijn eigen bloed over de spiegels en de muren gesmeerd.”

Heard bracht ook sms’jes die ze naar haar moeder stuurde tijdens haar relatie met Johnny naar voren als bewijsmateriaal. ‘Dit is vreselijk, mama. Ik weet niet wat ik moet doen’, stond er in één van de berichten te lezen. ‘Het is gestoord. Hij is agressief en doorgedraaid. Mijn hart breekt wanneer ik denk dat dít de man is van wie ik hou. Vertel maar niet aan papa.’

In een volgend bericht verduidelijkt ze wél dat Johnny niet gewelddadig was tegenover haar. ‘Hij is gewoon agressief in het algemeen’, klonk het. Heard steekt al hun relatieproblemen op het drugsgebruik van haar ex-man. “Ik wist niet wat me overkwam, want we hadden net een prachtig jaar achter de rug waarin hij nuchter was. En als hij nuchter is, is hij lief, vrijgevig en een buitengewone man. Maar als hij drinkt of drugs gebruikt, wordt hij iemand anders. Ik wilde hem niet verliezen, maar ik wist niet wat te doen.”

(lees verder onder de foto)

Gebroken flessen

Intussen gaf Amber wel toe dat ook zij een fles kapotgegooid heeft tijdens het beruchte ‘flessengooi-incident’ waarbij Depp het topje van zijn vinger verloor. “Maar ik brak slechts één fles, hij brak alle andere flessen. Dat waren er dertig”, meent ze. In het vakantiehuis waar ze toen verbleven werd grote schade vastgesteld: graffiti en bloed op de muren, verf op de grond en gebroken ruiten. “Ik ben slechts verantwoordelijk voor die éne fles.”

“Toen ik toekwam, was de schade al aangericht. Er lag overal bloed en er was een vogel binnengevlogen via een gebroken raam. Dat weet ik nog, want ik schrok me dood. Eerst dacht ik dat ik mijn voeten gesneden had aan het glas, maar daarvoor lag er té veel bloed in de kamer. Er lag ook rauw vlees op de grond. Ik weet niet exact vanwaar dat kwam. Mijn nachtjapon was in stukken gescheurd. Ook daarin had hij stukken voedsel gerold.”

Dit was de laatste dag waarin Amber als getuige moest verschijnen, als bondgenoot van de Britse krant ‘The Sun’. Die laatste wordt aangeklaagd door Depp omdat hij erin beschreven werd als een ‘vrouwenmepper’. Later vandaag wordt Whitney Henriquez, de zus van Amber, op de getuigenbank verwacht.

LEES OOK:

Journalisten getuigen over hun ervaring met Johnny Depp: “De whiskywalmen vlogen van hem af, maar hij is altijd sympathiek gebleven”

PORTRET. Biseksueel, ambitieus en nogal agressief: dit is Amber Heard, de vrouw die ex Johnny Depp het leven zuur maakt