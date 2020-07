“Johnny Depp smeekte Amber Heard om een baby”: 14de dag in de rechtbank gaat van start MVO

24 juli 2020

14u41 0 Celebrities De 14de dag van het proces tussen Johnny Depp (57) en The Sun is van start gegaan. Onder andere de acteercoach van Johnny’s ex-vrouw Amber Heard (34) werd opgeroepen als getuige. Zij beweert dat Johnny Amber smeekte om een kind.

“Hij wilde een gezin met haar stichten”, aldus acteercoach Kristina Sexton. “Maar Amber wilde geen baby met iemand die worstelde met een drugsverslaving. Dat was één van de grote twistpunten tussen hen. Het veroorzaakte vele ruzies. Amber zei me dat Johnny haar ‘blootsvoets en zwanger’ thuis wilde hebben. Het was een vorm van controle.” Kort na dat gesprek met Kristina zou Amber een contactverbod voor Johnny hebben aangevraagd.

“Ze zei me: ‘Hij zou me nog liever ruïneren dan dat hij me zou laten gaan.” Sexton gaf wel toe dat ze nooit zelf getuige was van deze gesprekken tussen Johnny en Amber. Daarnaast heeft ze Johnny ook nooit gewelddadig gedrag zien vertonen tegenover haar. Volgens Depps advocaten werkt Sexton al drie jaar niet meer voor Heard en waren de twee nooit erg close. “Ze heeft je waarschijnlijk later pas verteld over haar beschuldigingen van huiselijk geweld. Niet op het moment zelf, omdat er eigenlijk geen huiselijk geweld wás”, aldus de aanklagers. Dat ontkent Kristina.

Leugens

Vandaag is er ook nog steeds veel te doen rond de getuigenis van Ambers zus, Whitney Henriquez. Zij beweert dat ze getuige was van een gevecht tussen Depp en Heard, waarbij Johnny Amber meermaals in het gezicht sloeg. De aanklagers merkten echter op dat Whitney haar getuigenis een paar keer veranderde tijdens het proces, en dat ze er blijkbaar moeite mee had om haar eigen verhaal te onthouden. “Je bent dit gewoon aan het verzinnen, of niet soms?”, aldus de advocate van Depp.

Henriquez wordt vandaag uitzonderlijk opnieuw opgeroepen omdat er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken. Hoewel Whitney gisteren onder eed beweerde dat haar zus nooit gewelddadig gedrag vertoonde, is zij te zien in een tv-fragment waarin ze zegt dat “Amber haar tot moes geslagen heeft”. Er zouden daarin ook blauwe plekken te zien zijn die ze opliep tijdens de vermeende aanvaring met haar zus. Als blijkt dat ze inderdaad heeft gelogen, zal ze gezien worden als een onbetrouwbare getuige.

