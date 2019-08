“John Travolta probeerde zijn overleden zoon weer tot leven te wekken” Redactie

02 augustus 2019

06u00

Bron: Primo 0 Celebrities In een bijzonder openhartig interview heeft Sam Domingo (51), de voormalige schoondochter van de bekende tenor Plácido Domingo (78), onthuld dat John Travolta (65) tien jaar geleden via een Scientology-ritueel geprobeerd heeft om zijn overleden zoon Jett, toen 16, weer tot leven te roepen.

Sam maakte, samen met haar ex-man Plácido Junior (53), jarenlang deel uit van de religieuze sekte, tot ze in 2011 besliste om eruit te stappen. Ze werd toen bedreigd door de bazen, met een duidelijke boodschap: ze moest haar mond houden, wilde ze gespaard blijven van problemen. “Ik weet dat ze deze onthullingen niet graag zullen lezen, maar ik laat me door niemand chanteren”, aldus de 51-jarige Sam. “John en zijn vrouw Kelly (Preston, 51, red) waren met hun twee kinderen, Ellen Bleu en Jett, naar de Bahama’s afgereisd om er samen het nieuwe jaar 2009 in te zetten”, vangt ze haar verhaal aan. “Tijdens een epilepsieaanval is Jett met zijn hoofd tegen de rand van het bad terechtgekomen, waarbij hij om het leven kwam. Ik weet niet of hij al dood was toen John hem in de ambulance vergezelde naar het ziekenhuis, maar John heeft toen, volgens een typisch Scientology-ritueel, de Thetan (onsterfelijke ziel, red) bevolen om terug te keren naar Jetts lichaam. Dat deed hij meerdere keren, ervan overtuigd dat hij in zijn opzet zou slagen. Helaas is dat niet gebeurd.”

Het was trouwens niet de eerste keer dat John dat ritueel had toegepast, al was het de vorige keer in minder dramatische omstandigheden. Samen met Kirstie Alley (68), zijn co-actrice in ‘Look Who’s Talking’, was hij op bezoek bij Sting, die zijn stem tijdelijk kwijt was. Volgens Travolta heeft hij ervoor gezorgd dat hij Sting terug aan zijn stem hielp via handoplegging.