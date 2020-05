“Joaquin Phoenix en Rooney Mara verwachten eerste kindje” SDE

Bron: Page Six 0 Celebrities Vrolijk nieuws ten huize Phoenix: Oscarwinnaar Joaquin (45) en z'n verloofde Rooney Mara (35) zouden in verwachting zijn van een eerste kindje. Dat bevestigt een bron aan Page Six.

Dat Joaquin Phoenix en Rooney Mara aan gezinsuitbreiding dachten, was al langer bekend. Nu lijkt het er ook effectief van te komen. De actrice wordt de laatste tijd namelijk steeds vaker in wijde en losse kledij gezien. Volgens de bron die het nieuws bevestigde aan Page Six, zou Rooney zelfs al zes maanden ver kunnen zijn. Zelf heeft het koppel - dat erg van privacy houdt - nog niet gereageerd.

De twee leerden elkaar kennen op de set van ‘Her’, maar begonnen pas een paar jaar later een relatie - tijdens de opnames van ‘Mary Magdalene’. Opvallend genoeg was Joaquin er initieel van overtuigd dat Rooney niets van hem moest weten. “Ze is het enige meisje dat ik ooit heb opgezocht op het internet", zei hij. “We waren gewoon vrienden, mailvrienden. Ik had zoiets nog nooit gedaan.” Ook Rooney viel voor haar collega. Dat hij haar signalen niet meteen oppikte, was te wijten aan haar verlegen natuur.

In juli 2019 verloofde het koppel zich. “Ze is de liefde van zijn leven”, klonk het in z'n omgeving. “Ze begrijpt hem en hij voelt zich comfortabel genoeg bij haar om eerlijk tegen haar te zijn. Hij vertrouwt haar zijn leven toe. En op een bepaalde manier, denk ik dat Rooney hem gered heeft.” Een eigen familie was de grote droom van het koppel. In januari van dit jaar werden ze bijvoorbeeld gezien in de California Fertility Partners. “Hij kan niet wachten om vader te worden”, vertelde een bron toen.

