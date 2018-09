"Jimmy Bennett heeft míj misbruikt": omstreden Asia Argento draait de rollen om en weigert schikking nog te betalen TDS

Asia Argento zet haar betalingen aan Jimmy Bennett stop. In een verklaring laat haar advocaat weten dat de voormalig kindster niet hoeft te rekenen op de meer dan 250.000 dollar, omgerekend zo'n 216.000 euro, die hij tot nu toe heeft gekregen van de actrice, die hij beschuldigt van misbruik.

De Italiaanse beweert dat het haar vriend, de inmiddels overleden televisiemaker Anthony Bourdain, was die een betalingsregeling met Bennett aanging. Hij zou haar daarmee willen hebben behoeden voor een schandaal.

"Nu meneer Bourdain overleden is en niet in staat is zich uit te laten over zijn wens een potentieel schandaal te vermijden, zal Asia het niet toelaten dat er nog een deel van de schikking van 380.000 dollar wordt betaald aan Bennett, die al 250.000 dollar heeft ontvangen van Anthony Bourdain", aldus de raadsman van de actrice.

Argento ontkent in de verklaring opnieuw dat zij een seksuele relatie had met Bennett, die toen hij zeven jaar was haar zoon speelde in een film. Volgens haar advocaat Mark Jay Heller was het Jimmy Bennett die haar "seksueel aanviel", en mag hij "van geluk spreken dat ze hem nooit voor de rechter heeft gesleept".

Gelekte berichten

Eerder maakte Rain Dove, de partner van Asia's goede vriendin en mede-Weinsteinbeschuldiger Rose McGowan, sms'jes openbaar waarin de Italiaanse toegeeft wel degelijk seks te hebben gehad met Bennett. Wel stelt ze daarin dat ze niet wist dat haar voormalig tegenspeler minderjarig was toen dat gebeurde. Argento had niet lang voordat Bennett haar confronteerde met de aantijgingen zelf filmproducent Harvey Weinstein beschuldigd van verkrachting.