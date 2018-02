"JFK deelde ook het bed met zijn schoonzus" Hans van Zon

Naar buiten toe leek vaak alles koek en ei maar de zussen Jackie en Lee Bouvier zaten elkaar voortdurend dwars. De jaloezie ging zo ver dat ook Lee het bed zou hebben gedeeld met de Amerikaanse president John F. Kennedy met wie Jackie was getrouwd.

'Amerikaanse Geisha's'

Jackie en Lee Bouvier behoorden tot de mooiste, charmantste vrouwen van de wereld. Door hun moeder Janet klaargestoomd voor een plek in de wereld van het grote geld en macht. De Amerikaanse auteur Truman Capote noemde de zusjes Bouvier ‘Amerikaanse geisha’s’, die er alleen op uit waren om een rijke, knappe man aan de haak te slaan. Capote zou gelijk krijgen, John F. Kennedy, de Griekse miljardair Onassis en een reeks mannen van adellijke bloede staan op de lijst van hun veroveringen.

'Jackie, Janet & Lee'

Maar die veroveringstocht ging gepaard met een nietsontziende, door jaloezie gevoede zusterstrijd, staat te lezen in het boek ‘Jackie, Janet & Lee’ van J. Randy Taraborrelli. Jackie en de drie jaar jongere Lee vochten hun leven lang om mannen, geld, succes en de liefde van hun moeder Janet Bouvier Auchincloss, concludeert de auteur op basis van talloze interviews met ook openhartige leden van de familie Bouvier. Taraborrelli onthult daarbij nog een onbekende verovering van Jackie, Jack Warnecke, de architect van de graftombe van John F. Kennedy en de man met wie zij bijna was getrouwd.

Vuile was

Jackie is inmiddels overleden maar zus Lee (84) reageert als gestoken door het boek. Zij voelt zich verraden door familieleden. "Zij heeft er een hekel aan dat de vuile wordt buiten gehangen", zegt een vriend. De familieleden gaan uitvoering in op Lee’s gedrag toen Jackie John F. Kennedy in de armen sloot. Zij reageerde verbitterd op het huwelijk met JFK, telg van een van de meest gerespecteerde en steenrijke families in Amerika. De man ook die president zou worden.

Moeder Janet was pas 21 jaar oud toen zij trouwde met haar eerste man, Jack Bouvier, en de vader van haar dochters. Bouvier was een knappe beurshandelaar in Wall Street. Het huwelijk zou 12 jaar duren. Janet beleefde enkele financieel zware jaren en beloofde zichzelf dat zij en haar dochters dit geen tweede keer zouden meemaken. Die belofte werd ingelost met haar tweede huwelijk. Hugh Auchincloss was een zeer vermogende bankier. Met hem kreeg Janet nog twee kinderen, Janet en James.

JFK

Janet liet haar twee oudste dochters beloven dat zij elkaar nooit dwars zouden zitten. Dat zou echter nooit lukken omdat Jackie het lievelingetje was van zowel Janet als stiefvader Jack. "De jaloezie zou er uiteindelijk toe hebben geleid dat Lee het bed deelde met JFK. Volgens familieleden en haar ex-man Michael Canfield zou Lee daarover hebben opgeschept", aldus Taraborrelli. "Ook Jackie moet er van hebben geweten", aldus de Kennedy-biograaf.

Onassis

De ‘wraak’ van Jackie liet niet lang op zich wachten toen Lee een affaire had met de 27 jaar oudere Griekse reder Aristotle Onassis, een van de rijkste mensen ter wereld. Zij leerde hem in 1961 kennen. Hij vertelde vrienden dat hij zich aangetrokken voelde tot Lee omdat ze ‘zo’n eenzaam wezentje’ was, verdrietig omdat haar oudere zus in de wereld zoveel aandacht kreeg. Toen Jackie in oktober 1963 een maand voor de moord op JFK Lee en Onassis bezocht op zijn jacht viel zij meteen in de smaak bij de miljardair. De First Lady was op haar beurt onder de indruk van zijn rijkdom. "Dus zo leven koningen", aldus Jackie.

Skorpios

Na de moord op de president begon Jackie na enige tijd een liefdesrelatie met architect Jack Warnecke, de ontwerper van JFK’s graftombe, maar in 1967, na een bezoek aan het privé-eiland Skorpios van Onassis, brak Jackie met Warnecke. Moeder Janet zag het probleem. Zij probeerde Onassis er nog van te overtuigen haar beide dochters met rust te laten om erger te voorkomen. Maar in 1968 was Onassis’ relatie met Lee definitief over en trouwde hij met Jackie. Lee was woedend. Zij zou het haar zus nooit meer vergeven. Na het overlijden van hun moeder Janet in 1989 hadden zij nauwelijks nog contact. In 1994 zat Lee toch aan Jackie’s sterfbed, zij overleed op 64-jarige leeftijd aan kanker. Toen Lee hoorde dat haar zus haar niets had nagelaten van de tientallen miljoenen die zij had vergaard, was dat voor Lee een schok. Maar voor alle anderen die de twee zussen kenden was het helemaal geen verrassing, schrijft Taraborrelli.