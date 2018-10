'Jersey Shore'-ster krijgt celstraf van 8 maanden TK

05 oktober 2018

21u17

Bron: E! News 0 Celebrities Slecht nieuws voor Mike Sorrentino - beter bekend als 'The Situation' uit de realityreeks 'Jersey Shore': de man heeft een celstraf aan zijn broek. Hij zal 8 maanden in een Amerikaanse gevangenis moeten doorbrengen wegens fraude en belastingontduiking.

Mike stond samen met zijn broer Marc terecht voor financieel gesjoemel. De twee zouden miljoenen dollars verborgen hebben gehouden voor de Amerikaanse belastingdienst toen Mike deel uitmaakte van de cast van 'Jersey Shore', een populair realityprogramma dat tussen 2010 en 2012 uitgezonden werd. In totaal zouden ze geen belastingen hebben betaald op een bedrag van 8,9 miljoen dollar (7,7 miljoen euro).

In 2015 bekende een boekhouder dat hij vervalste aangiftes had ingediend, en daarna werden de twee broers voor de rechter gesleept. In januari pleitte Mike schuldig aan belastingontduiking, en zijn broer deed hetzelfde voor 'het helpen bij het indienen van een frauduleuze aangifte'.

Celstraf

'The Situation' riskeerde vijf jaar cel, maar kwam er vanochtend vanaf met een celstraf van 8 maanden. Zijn broer kreeg 24 maanden cel en kreeg een boete van 75.000 dollar (65.000 euro). Hij zal ook nog een deel van het verdoken geld moeten terugbetalen.

De twee werden in de rechtbank overigens gesteund door de andere 'Jersey Shore'-sterren: Jenni 'JWoww' Farley, Ronnie Magro-Ortiz, DJ Pauly D, Nicole 'Snooki' Polizzi, Deena Cortese, Vinny Guadagnino and Angelina Pivarnick waren allemaal aanwezig om de broers een hart onder de riem te steken.