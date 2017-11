"Jennifer Lawrence is weer vrijgezel" KVE

23u51

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Het lijkt erop dat Jennifer Lawrence weer vrijgezel is. De relatie tussen de steractrice en regisseur Darren Aronofsky zou stuk zijn gelopen, zeggen bronnen tegen Entertainment Tonight.

Jennifer en Darren hadden ruim een jaar een relatie. De vlam sloeg over tijdens de opnames van 'Mother!', een film van Darren waarin Jennifer een van de hoofdrollen had.

Vorige maand zouden de twee als vrienden een punt achter de relatie hebben gezet. Zo ging het stel nog wel samen naar de 'Governors Awards' in Los Angeles op 11 november. Dat was de laatste keer dat Jennifer en Darren samen in het openbaar verschenen.