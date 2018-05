"Je krijgt een lekkere banaan als je de bakkerij kuist": Dalilla Hermans confronteert auteur van haatmail, en de ontmoeting was verrassend MVO

"Je krijgt een lekkere banaan als je de bakkerij kuist", zo luidde het mailtje dat Dalilla Hermans vorige maand binnenkreeg. Toevallig stond ook het adres van die bakkerij erbij, dus de schrijfster besliste om haar moed bijeen te rapen en de hater te confronteren.

"Ik ben al wat haatmail gewend, maar die boodschap binnenkrijgen de dag na die inval maakte me echt ongemakkelijk", liet ze weten via Facebook. "Mijn collega belde het nummer en het bleek de zoon van de bakker te zijn, die beweerde dat het een vriend was geweest die dit had gestuurd om te lachen. Dat geloofde ik uiteraard niet."

Het adres was vlakbij een school waar ze die week nog een lezing moest houden. Lang twijfelde ze of ze langs zou gaan, en of ze die lezing überhaupt nog wel zou doen. "Ik wilde bewijzen dat ik me niet zomaar laat intimideren. Ik schreef een brief aan de opdrachtgever, en kocht een tros bananen en een pak poetsdoekjes. Met buikpijn en enorm veel stress, maar toch vastberaden, pakte ik trein en bus richting bakkerij. Het kon best zijn dat niet alleen de zoon maar ook de ouders rasechte racisten zouden zijn."

Wat ze aantrof was echter heel wat anders. "Ik stapte de bakkerij binnen, vroeg aan de vrolijke dame achter de toog of ze me kende, of zij de vrouw van de bakker was en of ze een zoon had. Toen vertelde ik wat er was gebeurd. Ze was fantastisch. Ze wist er al van, ze vond het vreselijk allemaal, ze was zo warm en hartelijk. Maar het was echt niet haar zoon geweest, en effectief één van zijn vrienden. Ze ging het pakketje en de brief aan die vriend bezorgen. Ik wandelde super opgelucht buiten. Beetje trots dat ik het had gedurfd, en nog wat aan het natrillen van adrenaline."

Emotionele rollercoaster

Daar stopt het verhaal echter niet, want de dader contacteerde haar opnieuw. "Daarna trok ik richting de school. Ik had nog tijd dus zette me op een terras. Niet veel later werd ik aangesproken door twee jongens. Bleken dat de bakkerszoon en de schuldige vriend te zijn! Ze hadden telefoon gekregen van de mama en de vriend verontschuldigde zich uitgebreid en oprecht. Het was een uit de hand gelopen, slechte grap en hij had nooit stilgestaan bij wat dit bij mij teweeg zou brengen. Hij had ook kaartje voor me gekocht met excuses."

"Het was een emotionele rollercoaster die ik moeilijk in woorden kan bevatten. Maar soms is niets wat het lijkt, en is alles zoveel mooier dan je dacht dat het kon zijn. Opkomen voor jezelf, met empathie voor de ander maar vastberaden, is denk ik altijd een goede zaak."