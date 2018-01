"Je beseft toch zélf dat dit niet kan?!": zus van Dennis Black Magic razend op radiostem Heidi Van Tielen FV/TDS

30 januari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 40 Celebrities Qmusic-deejay Heidi Van Tielen (32) heeft zich met een pijnlijke uitschuiver de woede van de Burkas-clan op de hals gehaald. Ze noemde Anastasia, de zus van Dennis Black Magic, live op de radio een ‘del’, schrijft Dag Allemaal.

De première van ‘Patser’ had veel weg van een fout ­verkleedfeestje met de talrijke retro ­trainingsjasjes en felgekleurde sportschoenen. Bij de meeste dames was er dan weer een streepje bloot te zien. Ook bij Heidi Van Tielen, die op stap was met collega Sam De Bruyn, klopte het ‘Patser’­plaatje volledig.

De volgende dag ging Heidi echter pijnlijk uit de bocht. In haar verslag over de filmpremière, haalde ze aan dat ze Dennis Black Magic had gezien. "En er liep de hele tijd een vrouw achter hem aan die ik oppervlakkig, misschien een klein beetje een del zou durven noemen", zei ze. Wat ze niet wist was dat de vrouw Anastasia ­Burkas, zus van Dennis, bleek te zijn.

Brokken lijmen

Anastasia stuurde Heidi een niet mis te verstane boodschap: "Wie ben jij om te oordelen over iemand die je in je leven nog nooit gezien of gesproken hebt. De ‘slet’ ­(Anastasia had Heidi verkeerd verstaan, nvdr) die achter Dennis Black Magic liep is z’n zus, die netjes gekleed naar de première was gekomen."

"Mijn 12-jarige zoon is nu opgezadeld met onbegrip, omdat hij niet weet waarom iemand zijn mama zo noemt", vervolgt Anastasia. "Je bent, hoop ik, verstandig genoeg om te ­beseffen dat dit niet kan." Heidi trachtte de brokken te lijmen door te zeggen dat ze niet ‘slet’ maar ‘del’ had gezegd. "Maar ik zag er zelf ook uit als een del", aldus Heidi. "Dat was de dresscode."

Het was overigens niet de enige keer dat Heidi zich vorige week moest ­verantwoorden. Zo maakte ze zich ook niet al te populair bij Louis Tobback nadat ze op Radio 1 verkondigde dat Leuven achterloopt op Antwerpen. Zijn kurkdroge reactie? "Dat klopt, hier lopen geen militairen rond."