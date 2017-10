"Jay Z wil aandelen Weinstein kopen" avh

06u15

Bron: ANP 0 epa Jay Z Celebrities Jay Z overweegt het aandeel dat Harvey Weinstein had in The Weinstein Company te kopen. De muziekondernemer praat volgens TMZ met een aantal andere investeerders over een gezamenlijke overname van de 23 procent van het bedrijf die van de in opspraak geraakte filmproducent was.

Jay Z heeft een samenwerking met The Weinstein Company, waarvoor hij documentaire The Khalief Browder Story produceerde. De rapper zou ook voor het bedrijf aan de slag gaan met een miniserie over Trayvon Martin, de tieners wiens dood de Black Lives Matter-organisatie in gang zette.

Bronnen van TMZ melden dat Jay zijn relatie met het bedrijf wil voortzetten en uitbouwen. De zakenpartners waarmee hij het aandeel in The Weinstein Company wil kopen, zouden een miljardair en een bekende filmproducent zijn.