'Janice Dickinson zal als eerste getuigen in zaak tegen Bill Cosby' KDL

10 april 2018

09u12

Bron: ANP 0 Celebrities V oormalig topmodel Janice Dickinson (63) is mogelijk een van de eersten die gaat getuigen in de misbruikzaak tegen Bill Cosby (80). Dat zeggen bronnen tegen Us Weekly. 'De officier van justitie heeft tegen Janice gezegd dat ze klaar moet staan en dat ze mogelijk al de eerste getuige is', aldus de ingewijde.

De inmiddels 63-jarige Janice claimde in 2014 dat Bill Cosby haar in 1982 seksueel misbruikt heeft. Cosby zou een pil in een glas wijn gegooid hebben, waardoor het ex-jurylid van 'America's Next Top Model' de controle over zichzelf verloor en ten prooi viel aan Cosby, die het hele voorval ontkent. Nu is Janice dus een van de vijf getuigen in de zaak.

De zaak tegen Cosby ging maandag van start. Het proces wordt nogmaals gevoerd, omdat een jury vorig jaar niet tot een oordeel kon komen.