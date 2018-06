'Jane The Virgin'-actrice betaalt schoolgeld van student zonder papieren KD

21 juni 2018

12u05

'Jane The Virgin'-actrice Gina Rodriguez (33) heeft beslist om een studente zonder papieren te helpen. De actrice zal het schoolgeld betalen voor de opleiding van het meisje.

Elk jaar krijgen bekende acteurs een serieus bedrag van hun studio's om in te zetten bij de Emmy nominaties. Met dat geld worden er etentjes en feestjes opgezet om de stemmers te overhalen de nominatie van de organisator te verzilveren. "Het is net een bizarre dans", luidt de vergelijking van Gina Rodriguez. "Wat je ook doet, het kost ongelofelijk veel geld." De actrice - die geen onbekende is in het prijzenlandschap - besloot daarom om haar kans zonder dat geld te wagen. In plaats daarvan gebruikt ze het nu om een studente te helpen. "Ik hoop dat ik anderen inspireer om iets gelijkaardigs te doen."