“Jamie Foxx en Katie Holmes al maanden uit elkaar” kv

20 augustus 2019

02u51

Jamie Foxx heeft Katie Holmes niet bedrogen met de twee jonge vrouwen waarmee hij dit weekend werd gespot. Dat stelt de New York Post, die meldt dat de acteur en actrice al sinds eind mei uit elkaar zijn.

Eerder die maand maakten Katie en Jamie nog hun rodeloperdebuut als stel, op het Met Gala in New York. Een insider meldt echter dat ze niet lang daarna ieder hun eigen weg zijn gegaan.



De twee zijn nooit erg open geweest over hun relatie, maar worden als sinds 2013 aan elkaar gelinkt door Amerikaanse media. Katie scheidde het jaar daarvoor van Tom Cruise, met wie ze dochter Suri (13) kreeg. Jamie heeft twee dochters uit eerdere relaties, actrice Corinne Foxx (25) en de tienjarige Anelise. De twee acteurs hebben geen kinderen samen.