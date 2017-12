"James is een gehandicapt huisdier": Xander De Rycke spaart James Cooke niet TDS

18u00

Bron: YOUTUBE 0 KG/VIER Celebrities Hoe wist James Cooke het ooit tot BV te schoppen? Voor Xander De Rycke is het duidelijk een groot raadsel. In zijn eindejaarsconference 'Houdt het voor bekeken', waar De Rycke het voorbije Vlaamse televisie- en filmjaar onder de loep neemt, haalt de komiek uit naar het VIER-gezicht. "James is een gehandicapt huisdier waarvan de hype uit de hand gelopen is", stelt hij.

"Ik wist van niets, echt niet. Opeens was hij er. Niemand weet waar hij vandaan komt. Niemand die weet wat James Cooke doet, maar iedereen weet wie hij is." Voor wie er nog aan twijfelde: Xander De Rycke is allesbehalve fan van James Cooke. En dat maakt hij ook duidelijk in zijn eindejaarsshow 'Houdt het voor bekeken'. "In het begin heb je het niet goed door. Je kijkt dan naar je scherm en vraagt je af: wat is dat ambetante lawaai? Is mijn tv kapot? Wel, meestal is het James die in een hoekje staat te kokhalzen."

Kokhalzen

De Rycke stelt zich in zijn show over tv en media in Vlaanderen luidop vragen bij de kwaliteiten en talenten van James. "Ik zal er twee opsommen: homoseksuele toespelingen geven aan de zijkant van een programma. En kokhalzen. Dat is wat James Cooke doet". Ook over het uiterlijk van Cooke geeft hij zijn ongezouten mening. "James is een soort van 'homo-tyrannosaurus-rex', met zijn gat naar achter, van die kleine armpjes die hangen, een trui met twee witte koorden, en een mond die niet volledig dichtgaat."

De Rycke deinst er ook niet voor terug de professionele bezigheden van Cooke onder vuur te nemen: "James is theaterproducent en acteur, maar in beide is hij niet zo goed. Hij werkt vaak voor Studio 100. En toen had ik het door: zo kent James Gertje, en zo kent hij Karen Damen. James Cooke is niet op tv om dat wij dat willen, maar wel omdat zij dat willen. James is het huisdier van BV’s. Een huisdier met een beperking, waarvan de hype uit de hand is gelopen. En nu zitten we ermee."

Hallo, James?

Vraag is natuurlijk: wat vindt James zelf van de harde woorden van Xander? Net als in zijn vorige show nam De Rycke ook dit jaar geen blad voor de mond. Maar hoewel andere bekende gezichten nog ietwat gespaard bleven in de eindejaarsconference, was James Cooke nu kop van jut. "Noch VIER noch James zullen hierop reageren", krijgen we echter te horen wanneer we om een reactie vragen.

- Uw Bekende Vlamingen waren van twijfelbare bekendheid.

- Uw populairste en grappigste juryleden doen niet meer mee.

- James Cooke zat in de jury zonder deelname.

- Uw presentator heeft inderdaad dingen voor te bereiden. https://t.co/2UPJKSRVV1 Xander De Rycke(@ xanderycke) link