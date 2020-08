'James Bond'-acteur Timothy Dalton stoort zich aan te veel naakt in films: “Geen enkel meisje vindt dat fijn” MVO

09 augustus 2020

16u50

Bron: ANP 1 Celebrities Timothy Dalton (74) snapt niet goed dat er in films zo veel naakt te zien is. “Het is helemaal niet nodig”, zegt de voormalig Bond-acteur in gesprek met The Independent.

“Er is genoeg porno online. Als mensen naakte lichamen willen zien, kunnen ze die gewoon online vinden”, zo stelt de 74-jarige Dalton. “Waarom moeten we dat aan mensen laten zien. Het is niet nodig.”

Volgens Dalton zijn er genoeg acteurs die er ongelukkig van worden. Dat heeft hij naar eigen zeggen ook met eigen ogen gezien gedurende zijn carrière. Dalton speelde eind jaren tachtig in twee films de rol van James Bond. “Ik weet dat meisjes het niet leuk vonden als ze werden gevraagd om hun kleren uit te trekken of naakt te filmen. Ze doen het, maar ze vinden het niet leuk. Ze zijn altijd van streek.”