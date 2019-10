'Jackie Brown'-acteur Robert Forster op 78-jarige leeftijd overleden SDE

12 oktober 2019

08u35

Bron: The New York Times 2 Celebrities De Amerikaanse acteur Robert Forster is vrijdag overleden aan een hersentumor. Hij werd 78. Forster was vooral bekend van zijn rol in ‘Jackie Brown’, die hem ook een Oscarnominatie opleverde.

Robert Forster werd geboren als Robert Wallace Foster Jr., maar veranderde zijn achternaam naar Forster omdat er al een andere acteur zo heette. In zijn lange carrière - die meer dan vijftig jaar duurde - speelde Forster in maar liefst 200 films en series mee. Toch kende ook hij een mindere periode. Die werd doorbroken door wat zonder enige twijfel zijn meest succesvolle film zou worden: ‘Jackie Brown’ uit 1997. Quentin Tarantino schreef de rol van Max Cherry speciaal voor hem, nadat Forster eerder al auditie deed voor ‘Reservoir Dogs’. “Ik zei hem nog: ‘Ik ben er zeker van dat ze je me niet gaan laten inhuren’", herinnerde Forster zich. “Maar Tarantino antwoordde: ‘Ik huur in wie ik wil’.” En gelijk kreeg de regisseur. “Toen besefte ik dat ik nog een kans kreeg op een carrière”, zei Forster in The Chicago Tribune.

“Voor ‘Jackie Brown’ was ik al 21 maanden werkloos”, vertelde de acteur in datzelfde interview. “Ik had vier kinderen. Ik nam alles aan wat ik kon krijgen.” En hij gaf toe dat zijn carrière al 27 jaar lang bergaf ging. “Elke keer dat mijn carrière op een lager niveau kwam dan ik dacht aan te kunnen, zakte het nog wat lager, en dan nog wat lager. Op het einde had ik geen agent, geen manager, geen advocaat, niets. Ik nam aan wat er nog door de mazen van het net glipte.”

Maar ‘Jackie Brown’ was echt een keerpunt. Forster werd genomineerd voor een Oscar voor ‘beste bijrol’ en kreeg een rol in ‘Mulholland Drive’, een film van David Lynch. Een andere bekende rol is die van Ed in ‘Breaking Bad’.

Forster overleed aan de gevolgen van kanker. Hij laat een partner, Denise Grayson, een zoon en drie dochters na, en vier kleinkinderen.