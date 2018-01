'Jackass'-ster Steve-O gaat trouwen: "Aanzoek maanden gepland" TDS

22 januari 2018

20u31

Bron: BUZZE 0 Celebrities De Amerikaanse acteur Steve-O, vooral bekend van Jackass en Wildboyz, gaat trouwen. Hij heeft zijn vriendin Lux Wright afgelopen weekend ten huwelijk gevraagd. Op Instagram toont het verliefde koppel de verlovingsring.

''Het was in het bijzijn van mijn Jackass-maten, mijn beste vrienden, mijn vader en zus'', schrijft de 43-jarige Stephen bij de foto. ''Ik had dit al meer dan zes maanden voorbereid. Ik ben zo gelukkig. Ik kan niet wachten."

Lux Wright deelt een andere foto waarop ze haar verloofde kust. ''Gisteravond was absoluut de mooiste avond. Ik kan niet wachten de rest van mijn leven met jou te delen'', schrijft de aanstaande bruid bij de foto.

Het wordt het derde huwelijk voor realityster Steve-O. Van 2002 tot 2003 was hij getrouwd met Candy-Jane Tucker en van 2006 tot 2008 was Brittany McGraw zijn echtgenote.