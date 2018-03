"Is het fietspad enkel voor niet-kampioenen misschien?": Sven Nys en zoon Thibau zetten kwaad bloed KD/TDS

12 maart 2018

12u04

Bron: Instagram 1012 Celebrities Sven Nys heeft zich afgelopen weekend de woede van veel fans op de hals gehaald, nadat hij een foto op Instagram plaatste waarop te zien is hoe hij een gezellig fietstochtje maakt met zoon Thibau en een vriend. Het gezelschap leek evenwel geen gebruik te maken van het fietspad, en daar kan niet iedereen om lachen.

"Was dit een afgesloten baan of is het fietspad enkel voor niet kampioenen? Jammer voor iemand zoals jij", reageerde een fan. En hij is niet de enige die zich zorgen maakte om de veiligheid van de situatie. "De wetgeving is duidelijk, het fietspad in de foto is ook duidelijk niet in slechte staat. Voor mijn part doet ieder wat hij wilt, maar het is wel spijtig dat iemand die gevolgd wordt door zoveel jongeren een fout beeld schetst. Alsof op de weg rijden geen probleem is", is een andere volger ook bezorgd.

"Voor een foto was het beter geweest om even op het fietspad te gaan. Volwassenen zullen hier misschien correct ingeschat hebben dat er weinig gevaar was, maar kinderen kunnen dat niet altijd", schrijft die verder. "Trouwens: omdat iemand eens een terechte opmerking geeft, moet die persoon niet meteen afgebrand worden. Doet niets af van wat Sven allemaal bereikt heeft, betekend heeft en nog steeds voor zovelen een inspiratie is. Maar het moet ook niet doodgezwegen worden."

Er waren ook enkelingen die het gedrag van Sven wel kunnen verdedigen: "Het merendeel van de Belgische fietspaden ligt er triestig bij, slecht wegdek, putten. Het is soms veiliger op de openbare weg dan op het fietspad", stellen zij.

Maar wat denkt u?

Sven en Thibau krijgen dus de wind van voren. Terecht, of niet?



