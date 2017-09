"Invloed Hugh Hefner gaat verder dan de erotiek" 11u23

Bron: Belga 0 Photo News Celebrities De invloed van het overleden Playboy-icoon Hugh Hefner gaat verder dan enkel erotiek. Dat zei Jan Heemskerk, een oud-hoofdredacteur van de Nederlandstalige editie van Playboy, in 'De Ochtend' op Radio 1. Hij ontmoette Hefner enkele keren. "Het was iemand die de vrije levensstijl hoog in het vaandel droeg, waar generaties mannen naar geaspireerd hebben. Maar hij bleef binnen de grenzen van het betamelijke."

Heemskerk zag Hefner onder meer in Barcelona tijdens een conferentie van alle Playboy-edities. "We mochten vragen stellen, die dan in zijn oor geschreeuwd werden. Hij was al hartstikke doof. Toch was ik onwaarschijnlijk onder de indruk van de kracht en energie van die man en wat hij gedaan heeft."



Een tweede ontmoeting was er in de Playboy Mansion, tijdens een fotoshoot. "Ik zag daar een heel oude man die zijn best deed om nog kwiek te lopen. Hij ging op de foto met veel te jonge vrouwen. Dan dacht je toch dat het misschien tijd was voor hem om op pensioen te gaan of om zich terug te trekken uit het openbare leven, maar dat heeft hij nooit gewild."



"Zeggen dat hij in zijn eentje verantwoordelijk is voor de hele seksuele revolutie in de Verenigde Staten, zou misschien wat te ver gaan. Maar in de top vijf staat hij zeker", aldus nog Heemskerk. "Al is het maar omdat hij vrouwen heeft bevrijd, in die zin dat vrouwen zich mochten tonen zoals ze zelf wilden." Feministen zijn het er nog steeds niet over eens of dat nu een knieval is voor de botte lusten van mannen, of juist een "empowering" van de vrouw.