'Inside the Actors Studio'-presentator James Lipton (93) overleden

02 maart 2020

21u31

Bron: Metro UK 0 Celebrities James Lipton, die man die het programma ‘Inside the Actors Studio’ creëerde, is overleden. Hij werd 93 jaar.

De Amerikaanse schrijver, acteur en presentator is vanochtend thuis overleden na een lange strijd tegen blaaskanker. Hij was vooral bekend als gastheer van het programma ‘Inside The Actors Studio’, dat liep van 1994 tot 2018 op zender Bravo. Hij interviewde telkens een uur lang bekende gezichten uit de film- of tv-wereld. Alle grote namen zaten al bij hem in het salon, zoals Al Pacino, Drew Barrymore, Jane Fonda, Liam Neeson, Kate Hudson, Nicolas Cage, Alec Baldwin, George Clooney, Angelina Jolie en Tom Cruise.